باشاغا: تضافر جهود الأبطال في الميادين دحر المشروع العسكري على أسوار طرابلس

قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها:” نحيّ أبطال مختلف الميادين الذين تضافرت جهودهم لصد العدوان ودحر المشروع العسكري على أسوار العاصمة” على حد زعمه.

وأضاف باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نترحم على شهدائنا ونتأسف على الأرواح التي زهقت لاندفاعها وراء شعارات رنانة تخفي شهوة العسكر للحكم”، على حد تعبيره.

وتابع:” لقد مثل صمودهم الأسطوري وانتصارهم للقيم المدنية منعطفا إيجابيا في مسيرة ليبيا”.

واستطرد:” لابد أن نستكمل مشوار النضال السياسي، برفض الاستبداد العسكري والديني، وإنهاء مجموعات الهيمنة ومظاهر الفساد وإخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها؛ لتعود هيبة الدولة وتتوزع ثرواتها بعدل دون تمييز وتتحقق السيادة وتتجدد الإرادة الشعبية بنزاهة وشفافية”.