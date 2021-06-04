ليبيا الان

القماطي: نحتفل اليوم بإسقاط مشروع حكم العسكر

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال جمعة القماطي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، ورئيس ما يعرف بحزب التغيير:” يمر اليوم عام على دحر العدوان على عاصمة كل الليبيين طرابلس وإفشال مشروع لحكم العسكر” على حد زعمه.

وأضاف القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رحم الله شهداءنا الأبطال الذين أبقت تضحياتهم مشروع دولة الحريات ودستور المدنية حيا”.

وتابع:” لابد من محاكمة مجرمي الحرب وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج كل المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها” على حد تعبيره.

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إسقاط الاحتفال القماطي حكم العسكر مشروع

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ههههههه انت فاهم التسويق السياسي غلط ي مريض انت شخص رئيس حزب يعن زك امك وتحتاج الي اغلبية ابتعد عن اثارة الحساسيات والتحيز ل طرف مع انك لاتشكل شعرة من تينة القرد ولكن حاول ان تكون قرادة في صرم ثور بالمختصر خليك ع مسافة واحدة من الكل وحزبك ينجح لو تتنحي انت من رئاسته واتحط شخص اخر مقبول اكتر لانك اشلال مكروه مش مهضوم نهائي اني ف الشارع ونسمع كلام الشارع ولو حتي من قبيل المزاح اتقول القماطي وحزبه ايقولولك صكرها ولا نوض نيك معناها مش مقبول نهائي

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