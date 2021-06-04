القماطي: نحتفل اليوم بإسقاط مشروع حكم العسكر

قال جمعة القماطي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، ورئيس ما يعرف بحزب التغيير:” يمر اليوم عام على دحر العدوان على عاصمة كل الليبيين طرابلس وإفشال مشروع لحكم العسكر” على حد زعمه.

وأضاف القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رحم الله شهداءنا الأبطال الذين أبقت تضحياتهم مشروع دولة الحريات ودستور المدنية حيا”.

وتابع:” لابد من محاكمة مجرمي الحرب وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج كل المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها” على حد تعبيره.