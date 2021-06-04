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الشاطر لـ«المنفي» و«الدبيبة»: في ذكرى «صد العدوان على طرابلس».. أدعوكم لرفع قضايا في المحاكم الدولية 

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عبد الرحمن الشاطر عضو مجلس الدولة الاستشاري، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ قرارات شجاعة في ذكرى ما وصفه «صد العدوان على طرابلس».

وطالب  “الشاطر”، في تغريدة له عبر “تويتر”، رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية مردفا: “هذه أهم الاستحقاقات التي عليهما إنجازها” حسب قوله.

وقال «لا ننسى الشهداء ولا ضحايا العدوان الغادر.. ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي أن يكونا في مستوى الحدث».

وأضاف في حديثه للمجلس الرئاسي والحكومة «ارجو أن يتخذا القرارات الشجاعة لرفع قضايا عدلية لدى الجنائية والعدل الدولية.. هذه أهم الاستحقاقات التي عليهما إنجازها».

 

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الشاطر ذكرى العدوان على طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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