الشاطر للمنفي والدبيبة: أدعوكم لرفع قضايا في المحاكم الدولية

دعا عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، عبد الرحمن الشاطر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ قرارات شجاعة في ذكرى ما وصفه “صد العدوان على طرابلس”.

الشاطر، وفي تغريدة له عبر “تويتر”، أضاف: “رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية مردفا: “هذه أهم الاستحقاقات التي عليهما إنجازها”، حسب قوله.

وقال: “لا ننسى من أسماهم “الشهداء” ولا “ضحايا” ما زعم أنه “العدوان الغادر”.. ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي أن يكونا في مستوى الحدث”، بحسب زعمه.

وأضاف في حديثه للمجلس الرئاسي والحكومة “ارجو أن يتخذا القرارات الشجاعة لرفع قضايا عدلية لدى الجنائية والعدل الدولية.. هذه أهم الاستحقاقات التي عليهما إنجازها”، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، قال الشاطر: ”ما قاله (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح بأن هناك خلاف على مشروع الدستور، يعد قولا باطلا لا يصدر إلا عن لئيم لا يريد لليبيا دستورا”، على حد زعمه.

وأضاف: ”هناك خلافات كثيرة حول أداء مجلس النواب الذي يرأسه المستشار عقيله صالح، لكنه يصر على البقاء كي لا ترى ليبيا الاستقرار”، على حد ادعائه.

وتابع:”من يحكم على صلاحية مشروع الدستور من عدمه هو الاستفتاء عليه”، على حد قوله.

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