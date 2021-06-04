باشاغا: لابد أن نستكمل مشوار النضال السياسي برفض الاستبداد الديني

قال وزير داخلية ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها فتحي باشاغا: ”نحيّ من أسماهم بـ “أبطال مختلف الميادين” (الميليشيات المتطرفة والمرتزقة) الذين تضافرت جهودهم لصد ما وصفه بـ “العدوان” ودحر ما أسماه “المشروع العسكري” على أسوار العاصمة”، على حد زعمه.

باشاغا، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف:” نترحم على من أسماهم “شهدائنا” ونتأسف على الأرواح التي زهقت لاندفاعها وراء شعارات رنانة تخفي شهوة العسكر للحكم”، على حد تعبيره.

وتابع:” لقد مثل صمودهم الأسطوري وانتصارهم للقيم المدنية منعطفا إيجابيا في مسيرة ليبيا”، على حد تعبيره.

واستطرد زاعماً:” لابد أن نستكمل مشوار النضال السياسي، برفض الاستبداد العسكري والديني، وإنهاء مجموعات الهيمنة ومظاهر الفساد وإخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها؛ لتعود هيبة الدولة وتتوزع ثرواتها بعدل دون تمييز وتتحقق السيادة وتتجدد الإرادة الشعبية بنزاهة وشفافية”، على حد تعبيره.

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