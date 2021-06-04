السني: أترحم على الذين فقدو حياتهم بسبب مغامرة الاعتداء على طرابلس

قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى:” أترحم كمواطن ليبي على أرواح من فقد حياته بسبب مغامرة الاعتداء على طرابلس، وبالأخص من أقرباء وأصدقاء وجيران وشباب “بركان الغضب”، الذين فُرضت عليهم حرب ولم يكن لهم فيها خيار، ولم نجن منها سوى قتل شباب ونساء وأطفال، ومآسي جرحى وبكاء يتامى وأرامل وثكالى، ومزيد من النزوح والدمار” على حد تعبيره.

وأضاف السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أترحم أيضاً على أخوتي من انحاء ليبيا الذين كانوا وقوداً لمشروع إقليمي ودولي يحاك منذ سنوات حاول ولازال كسر الإرادة الوطنية وطمس طموح التحول الديمقراطي، وأشكر كل من اعترف بخطأه محلياً ودولياً وندم على إدخال البلاد في دوامة الصراع، والتي فتحت البلاد لمزيد من التدخلات والأطماع” على حد زعمه.

وتابع:” بعد عشر سنوات من القتال والنزوح والدمار، حان الوقت أن لا يزايد أحد على الآخر لأن الكل منّا أخطأ بقصدٍ أو غير قصد، وللوصول إلى حلٍ شامل للأزمة الليبية علينا الإيمان بأنه”لا مكان لأي مشروع عسكري أو دكتاتوري في ليبيا”، وأن العدالة والاعتراف بالخطأ أساس العفو والمصالحة الشاملة” على حد ادعائه.