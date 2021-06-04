عقيلة: آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة بإشراف البعثة الأممية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة، التي جرت تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية.

وقال إنه اتفق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ورئيسي المجلسين ليس لهما علاقة بهذا الأمر، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، أمس الجمعة.

وأضاف أن ملفات المرشحين للمناصب السيادية أرسلت إلى مجلس الدولة «وما عليه إلا تنفيذ ما اتفق عليه».

واستضافت بوزنيقة خلال يومي 22 و23 يناير الجاري اجتماعات بين وفدي مجلسي النواب والدولة، والتي انتهت إلى «تفاهمات» بشأن توحيد المؤسسات وشاغلي المناصب السيادية للدولة، وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات.

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