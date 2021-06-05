طاقم تحكيم ليبي يدير ودية تونس والكونغو الديمقراطية‎

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، عن طاقم التحكيم الذي من المقرر له أن يدير المباراة الودية بين تونس والكونغو الديمقراطية اليوم السبت.

وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بيان نشره موقع «موزاييك إف إم» التونسي، أن المباراة الودية التي ستقام اليوم السبت بين تونس والكونغو الديمقراطية ستكون بقيادة الليبي معتز عبد الحكيم إبراهيم.

وأوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه من المقرر أن يساعد الحكم الليبي كل من عطية محمد عيسى الابيض وباسم سيف النصر فايز من ليبيا، اما الحكم الرابع فهو محرز المالكي .