ليبيا الان

طاقم تحكيم ليبي يدير ودية تونس والكونغو الديمقراطية‎

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، عن طاقم التحكيم الذي من المقرر له أن يدير المباراة الودية بين تونس والكونغو الديمقراطية اليوم السبت.

وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بيان نشره موقع «موزاييك إف إم» التونسي، أن المباراة الودية التي ستقام اليوم السبت بين تونس والكونغو الديمقراطية ستكون بقيادة الليبي معتز عبد الحكيم إبراهيم.

وأوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه من المقرر أن يساعد الحكم الليبي كل من عطية محمد عيسى الابيض وباسم سيف النصر فايز من ليبيا، اما الحكم الرابع فهو محرز المالكي .

 

الوسوم

ودية تونس والكونغو

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك