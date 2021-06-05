صيادون من سوسة يصطادون أضخم أسماك التونة في ليبيا

قام يوم الجمعة في مدينة سوسة شمال شرقي ليبيا الصيادان “أدم العقوري” و “أكرم المسماري” بصيد عدد وفير من أسماك التونة والتي بلغ طولها حوالي المترين وتراوحت أوزتنها ما بين 100 كيلوجرام إلى 300 كيلو جرام.

هذا وقال “منعم المجدوب” أحد السُكان المحليين بالمدينة ، والذي حضر وصول مركب الصيادان إلى مرفئ سوسة البحري ، أن عدد الأسماك التي تم أصطيادها وصل لعشرون سمكة تونة مختلفة الأوزان ، تم حملها عن طريق جرار نظراً لثقل أوزانها.

هذا وتعد الأسماك التي تم أصطيادها في سوسة مقاربة جداً لحجم سمكة الصياد الأمريكي ، سكوت تشامبرز، القاطن بولاية ديلاوير اﻷميركية، والتي سجل رقماً قياسياً، بعد أن استطاع صيد سمكة التونة التي بلغ وزنها “398” كيلوجرام وطولها “287” سنتميتر ، عام 2014.

يشار إلى أن أكبر سمكة تونة تم اصطيادها في العالم ، بوزن “680 كيلوجراماً” ، حيث تم أصطيادها قبالة ساحل مقاطعة نوفا سكوشا الكندية عام 1979.