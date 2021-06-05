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السفير الليبي بروما يبحث مع وزير التعليم الإيطالي التعاون الثنائي بين البلدين

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث السفير الليبي في إيطاليا، عمر الترهوني، مع وزير التعليم الإيطالي “باتريسيو بيانكي”، مقتضيات التعاون الثنائي الليبي الإيطالي بين المؤسسات التعليمية والمعنية بالشباب في البلدين.

وأفادت السفارة الليبية في إيطاليا – عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” – بأن السفير ” الترهوني ” أعرب عن اهتمامه بالتجربة الإيطالية في مجال التعليم عن بُعد عبر التواصل الافتراضي الذي تبنته إيطاليا إبان قفل المدارس والمعاهد التعليمية في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وكان اللقاء تم خلال تنظيم جامعة “لينك كامبوس” الإيطالية في روما أمس الخميس، فعّالية ثقافية قدمت خلالها دراسة خاصة حول أهمية المؤسسات التعليمية للمجتمع، من خلال رصد ومتابعة مواقف الشباب وتوجهاتهم في مختلف أبعاد الهوية الوطنية.

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السفير الليبي بإيطاليا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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