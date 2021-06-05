السني: العدالة والاعتراف بالخطأ أساس العفو والمصالحة الشاملة

قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المُعين من قبل فائز السراج، الطاهر السني، أمس الجمعة، ”أترحم كمواطن ليبي على أرواح من فقد حياته بسبب مغامرة الاعتداء على طرابلس، وبالأخص من أقرباء وأصدقاء وجيران وشباب (ميليشيا) “بركان الغضب”، الذين فُرضت عليهم حرب ولم يكن لهم فيها خيار، ولم نجن منها سوى قتل شباب ونساء وأطفال، ومآسي جرحى وبكاء يتامى وأرامل وثكالى، ومزيد من النزوح والدمار”، على حد تعبيره.

السني، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: ”أترحم أيضاً على أخوتي من انحاء ليبيا الذين كانوا وقوداً لمشروع إقليمي ودولي يحاك منذ سنوات حاول ولازال كسر الإرادة الوطنية وطمس طموح التحول الديمقراطي، وأشكر كل من اعترف بخطأه محلياً ودولياً وندم على إدخال البلاد في دوامة الصراع، والتي فتحت البلاد لمزيد من التدخلات والأطماع”، على حد زعمه.

وتابع: ”بعد عشر سنوات من القتال والنزوح والدمار، حان الوقت أن لا يزايد أحد على الآخر لأن الكل منّا أخطأ بقصدٍ أو غير قصد، وللوصول إلى حلٍ شامل للأزمة الليبية علينا الإيمان بأنه”لا مكان لأي مشروع عسكري أو دكتاتوري في ليبيا”، وأن العدالة والاعتراف بالخطأ أساس العفو والمصالحة الشاملة”، على حد ادعائه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

