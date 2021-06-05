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بلدية طرابلس المركز تمهل المخالفين على أراضي الفضاء العام أسبوعا لإزالتها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أمهلت بلدية طرابلس المركز مستغلي أراضي الفضاء العام داخل الحدود الإدارية للبلدية أسبوعا لإزالتها.

وقالت البلدية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أنها ستزيل المخالفات وتصادرها في حالة عدم التقيد بالمهلة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة.

وبحسب البيان تستهدف الحملة إزالة المخالفات في مدن الملاهي والمقاعد الخشبية والبلاستيكية والأرصفة والمسطحات الخضراء والحدائق الكائنة بطريق الشط وحديقة الشط العليا وحديقة ميدان الشهداء وجميع الحدائق الواقعة داخل النطاق الجغرافي بالبلدية.

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بلدية طرابلس المركز

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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