سلامة الغويل: استحداث صناديق لمكافحة الفقر في ليبيا

قال سلامة الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبية، أن الهدف الرئيسي من استحداث حكومة الوحدة الوطنية وزارة خاصة بالنفط لإدارة وتنمية قطاع النفط والغاز من أجل وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام بالنسبة للشعب الليبي.

وأضاف خلال حواره مع بوابة أخبار اليوم المصرية، أن الوزارة ستعمل على تنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة على النفط، وإجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام والغاز.

وعن الآليات التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة قال الغويل هناك العديد من الآليات التي يمكن الإعتماد عليها منها استحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيد الوطني، وذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر بين الفئات الاجتماعية في ليبيا، وسرعة وضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وعن التحديات العاجلة التي تفرض نفسها أشار الغويل إلي أهمها وهي توزيع عوائد الدخل عبر عدة إجراءات منها إعادة هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام في إعادة توزيع الدخل ولا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل الوطني.

وأضاف قائلا: يقع في قلب النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع والخدمات خاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين، وكذلك العمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي، بالإضافة إلي توفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي باعتبارها حقوق الإنسان الأساسية،عن طريق صناديق التأمين والضمان الاجتماعي لدورها في تأمين الإنسان ضد مخاطر العمل، والخوف على المستقبل، وشمول الأغطية التأمينية لكافة المخاطر المرتبطة بمجريات الحياة اليومية من ناحية، ومخاطر المستقبل من ناحية أخرى الذي يعتبر من أهم العناصر في منظومة العدالة الاجتماعية التي تشكل الأساس المادي والمعنوي لمفهوم الأمن الاجتماعي والإنساني.