سلامة الغويل: استحداث صناديق لمكافحة الفقر في ليبيا

قال سلامة الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبية، أن الهدف الرئيسي من استحداث حكومة الوحدة الوطنية وزارة خاصة بالنفط لإدارة وتنمية قطاع النفط والغاز من أجل وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام بالنسبة للشعب الليبي.
وأضاف خلال حواره مع بوابة أخبار اليوم المصرية، أن الوزارة ستعمل على تنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة على النفط، وإجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام والغاز.
وعن الآليات التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة قال الغويل هناك العديد من الآليات التي يمكن الإعتماد عليها منها استحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيد الوطني، وذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر بين الفئات الاجتماعية في ليبيا، وسرعة وضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وعن التحديات العاجلة التي تفرض نفسها أشار الغويل إلي أهمها وهي توزيع عوائد الدخل عبر عدة إجراءات منها إعادة هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام في إعادة توزيع الدخل ولا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل الوطني.
وأضاف قائلا: يقع في قلب النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع والخدمات خاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين، وكذلك العمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي، بالإضافة إلي توفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي باعتبارها حقوق الإنسان الأساسية،عن طريق صناديق التأمين والضمان الاجتماعي لدورها في تأمين الإنسان ضد مخاطر العمل، والخوف على المستقبل، وشمول الأغطية التأمينية لكافة المخاطر المرتبطة بمجريات الحياة اليومية من ناحية، ومخاطر المستقبل من ناحية أخرى الذي يعتبر من أهم العناصر في منظومة العدالة الاجتماعية التي تشكل الأساس المادي والمعنوي لمفهوم الأمن الاجتماعي والإنساني.
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