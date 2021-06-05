«الواحة» تناقش الوضع الوبائي في حقول وميناء الشركة بعد إصابة موظفين

عقدت لجنة الطوارئ بشركة الواحة للنفط اجتماعاً لمناقشة الوضع الوبائي بالحقول والميناء عامة وحقل الواحة خاصة، ووضع خطة عمل لإعادة رحلات الطيران باتباع إجراءات احترازية.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة هو السابع للجنة الطوارئ، حيث «تم التنبيه على ضرورة الالتزام والتقيد بكل الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة القادمة في كل الاوقات بمواقع العمل المختلفة من قبل الجميع حفاظا علي سلامتهم من هذا الوباء».

وخلال الاجتماع، تواصل أعضاء اللجنة مع الموظف المتواجد بمركز العزل براس لانوف عبدالسلام محمد صوة، «وكانت حالته مستقرة».

وأكدت الشركة أن «حالة جميع الزملاء المصابين بفيروس كورونا في حقل الواحة مستقرة وجيدة حسب اخر متابعة لهم»، وأن علاجهم يتم باشراف طبيب الحقل، كما يمكن التواصل معهم عبر هواتفهم الخاصة.

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