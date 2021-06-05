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«البشتي»: للأسف لم نسمع طلباً رسمياً من «المنفي أو الدبيبة» بخروج مرتزقة أردوغان من ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحجج بأن بقاء قواته ومعهم المرتزقه السوريون في ليبيا أمر شرعي، باعتباره تم من خلال اتفاق شرعي وقانوني أبرمه مع الرئيس السابق للمجلس الرئاسي فائز السراج، وفق قوله.

أضاف “البشتي” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “لكن ألا يدرك أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية قادرة ومن حقها إلغاء هذا الإتفاق وإخراج كل قواته ومرتزقته ، أم أنها غطرسة القوة حتى ولو تم اعتبار قواته ومرتزقته قوات احتلال. أيضا نحن في الحقيقة وللاسف الشديد لم نسمع قرارا أو طلبا رسميا من السيد المنفي أو السيد الدبيبه بخروج هذه القوات”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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