‎فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي بنظيره المغربي و وزير الشؤون الخارجية بالعاصمة الرباط

الرباط 05 يونيو 2021 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” أمس الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط برئيس مجلس النواب المغربي السيد ” الحبيب المالكي ” ، حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الليبي وكذلك سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب الليبي والمغربي.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المغربي عقب لقائهما على العلاقات القوية الدائمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين مجلس النواب الليبي والمغربي وذلك للتعاون والتشاور المستمر من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وقال فخامته : ” بفضل جهود المغرب وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك توصلنا إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن ونتمنى لها التوفيق وأن تخرج ليبيا من أزمتها، و نحن الآن مجلس النواب بصدد دراسة التأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ وهو دستور حتى يلغى أو يعدل.

وتابع: أيضا هناك قانون معروض على مجلس النواب لإصداره عن كيفية انتخاب الرئيس في ليبيا ، أيضا حصل اتفاق في بوزنيقة بالمغرب الشقيق على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم في ليبيا ونحن الآن أوفينا بما التزمنا به وبدأنا بتنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها لمجلس الدولة ونحن في انتظار رد مجلس الدولة وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا ،

و أكمل فخامته: نؤكد من هنا مرة أخرى على أننا نرفض أي تواجد أجنبي في بلادنا ونطالب بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات والانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 ديسمبر 2021م وهذا مطلب الشعب الليبي ، نحن نؤكد على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت اشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

كما التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وزير الشؤون الخارجية المغربي ” ناصر بوريطة ” ، حيث تناول الجانبان آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية وسبل تطوير العلاقات بين الشعبين الشقيقين الليبي والمغربي.

الجدير بالذكر إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وصل يوم الخميس الملضي إلى العاصمة المغربية ” الرباط ” في زيارة رسمية تستغرق يومين . (وال – الرباط) هـــ ع

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