بعيرة: علينا عدم الانجرار للانقسامات الجغرافية فحتى بريطانيا عيّنت كندياً محافظاً لبنكها المركزي

قال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر بعيرة، إن المناصب السيادية تعتبر انعكاسا للانقسام والخلافات في ليبيا، فهذه المناصب مثل محافظ البنك المركزي ورئيس جهاز الرقابة ورئيس ديوان المحاسبة يجب أن يكون لها ضوابط مهنية ويجب عدم الانجرار إلى الإشكالات والانقسامات الجغرافية والإقليمية.

واستشهد بعيرة في لقاء له على قناة “الحدث الليبي” ببريطانيا قائلا:” هي رأت فى الفترة الأخيرة أن تعيين حاكم المصرف المركزي البريطاني أن يكون شخصا كنديا، وبالفعل جاءوا بشخص كندي حين توفرت فيه الشروط أكثر من الإنجليز أنفسهم، لذا علي الليبيين أن ينسوا الخلافات ويضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

وفند بعيرة أسباب الخلاف على في اختيار المناصب السيادية قائلا:” في السابق كان التعيين من قبل مجلس النواب الليبي، ولكن بعد اتفاق الصخيرات أصبح يتم التعاون بين البرلمان ومجلس الدولة الذى يجب أن يكون استشاريا فقط حسب النظام السياسي الليبي، ومن هنا نشأ الخلاف فخالد المشري رئيس المجلس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والبرلمان أصدر قرارات ضد هذه الجماعة واعتبرها جماعات إرهابية وبالتالي فلا ثقة بين هذه الأطراف لذا تنعكس الخلافات بينهم”.