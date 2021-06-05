وفد من الجمارك الليبية يزور تونس لبحث برامج التعاون المشتركة

أخبار ليبيا 24

أجرى وفد من مصلحة الجمارك الليبية زيارة إلى مقر المدرسة التونسية للديوانة، وأعرب الوفد خلال الزيارة عن رغبة الجمارك الليبية في برمجة تكوين جمركي بفضاءات المدرسة التونسية للديوانة لفائدة أفراد الجمارك.

وبحسب بيان المدرسة التونسية للديوانة عبر صفحتها بـ فيسبوك يأتي ذلك في إطار سلسلة برامج التعاون المشتركة بين لبلدين والمقترح ضمن جدول أعمال اللجنة الفنية الجمركية المشتركة التونسية الليبية التي ستنعقد في الأيام المقبلة تحت إشراف المديرين العامين للجمارك بالبلدين.

وضم الوفد الليبي المدير العام لإدارة الشؤون المالية والقانونية ومدير مكتب التعاون الدولي.