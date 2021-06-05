مفوضية الانتخابات تستلم شحنات مواد خاصة بتسجيل الناخبين ووتابع تجهيز مركزها الاعلامي

ليبيا – استلم قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس شحنتين من مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين، استعدادًا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، تتواصل التحضيرات خلال هذه الفترة لتأمين عمليات الشحن والطباعة، وتوفير المواد اللازمة لانطلاق عملية تسجيل الناخبين خلال الفترة القريبة المقبلة.

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كما تابع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب آخر مستجدات التجهيز للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك خلال جولته التي شملت المركز الإعلامي ومخازن المفوضية، وبعض المقرات الحيوية المخصصة لإدارة العمليات والدعم اللوجستي.

الشعاب اطلع خلال الجولة أيضًا على المواد الانتخابية الخاصة بعملية تسجيل الناخبين للاطمئنان على جودة طباعتها .

كما اطلع على تجهيزات المركز الإعلامي بعد الانتهاء من التشطيبات الإنشائية، وأكد خلال جولته أن المركز سيتم افتتاحه بالتزامن مع الإعلان عن انطلاقة عملية فتح سجل الناخبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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