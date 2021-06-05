ليبيا الان

المشري وبوريطة يبحثان سبل إنجاح الانتخابات

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات وإجراءها في موعدها المحدد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في العاصمة المغربية الرباط  العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.

وشارك في اللقاء مقرر مجلس الدولة سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد الشريف، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المغرب

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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