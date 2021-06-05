المشري وبوريطة يبحثان سبل إنجاح الانتخابات

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات وإجراءها في موعدها المحدد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في العاصمة المغربية الرباط العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.

وشارك في اللقاء مقرر مجلس الدولة سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد الشريف، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المغرب