«أوحيدة»: عقيلة صالح لم يقل أبداً أن المناصب السيادية تتولى اختيارها لجنة أممية

قال النائب جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن هناك خلطاً وتفسيراً خاطئاً لما ورد في المؤتمر الصحفي على لسان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في المغرب.

وكتب “أوحيدة” على حسابه بـ”فيسبوك”: “الرجل يقصد ما تم الاتفاق عليه سابقا بين لجنتي حوار مجلس النواب وألاستشاري للدولة بتنسيق البعثة في المغرب، حيث اتفقوا على تقسيم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاث بحيث يتولى مجلس النواب وفق ذلك احالة عدد من الأسماء إلى الاستشاري للدولة ليقوم بفرزها وإحالة ثلاثة في كل منصب الى مجلس النواب لينتخب أحدهم”.

أضاف “أوحيدة”: “هذا ماتم حتى الآن وتوقف الأمر عند مجلس الدولة ولم يحيل الأسماء الثلاثة عن كل منصب من المناصب الخمسة لمجلس النواب لعقد جلسة لانتخابهم، ربما الأمر عائد إلى نكوص مجلس الدولة عن الاتفاق أو لديه تفسير أخر له، فالأمر ليس كما يتداول الآن عبر بعض القنوات والمنصات مفاده أنه قال المناصب السيادية تتولى اختيارها لجنة بإشراف الأمم المتحدة.. فتبينوا”.