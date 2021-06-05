بعيرة: على الليبيين أن ينسوا الخلافات ويضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

قال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر بعيرة، إن المناصب السيادية تعتبر انعكاسا للانقسام والخلافات في ليبيا، فهذه المناصب مثل محافظ البنك المركزي ورئيس جهاز الرقابة ورئيس ديوان المحاسبة يجب أن يكون لها ضوابط مهنية ويجب عدم الانجرار إلى الإشكالات والانقسامات الجغرافية والإقليمية.
واستشهد بعيرة في لقاء له على قناة “الحدث الليبي” ببريطانيا قائلا:” هي رأت في الفترة الأخيرة أن تعيين حاكم المصرف المركزي البريطاني أن يكون شخصا كنديا، وبالفعل جاءوا بشخص كندي حين توفرت فيه الشروط أكثر من الإنجليز أنفسهم، لذا علي الليبيين أن ينسوا الخلافات ويضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.
وفند بعيرة أسباب الخلاف على في اختيار المناصب السيادية قائلا:” في السابق كان التعيين من قبل مجلس النواب الليبي، ولكن بعد اتفاق الصخيرات أصبح يتم التعاون بين البرلمان ومجلس الدولة الذى يجب أن يكون استشاريا فقط حسب النظام السياسي الليبي، ومن هنا نشأ الخلاف فخالد المشري رئيس المجلس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والبرلمان أصدر قرارات ضد هذه الجماعة واعتبرها جماعات إرهابية وبالتالي فلا ثقة بين هذه الأطراف لذا تنعكس الخلافات بينهم”.
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