البشتي: لم نسمع طلباً رسمياً من “المنفي أو الدبيبة” بخروج مرتزقة أردوغان من ليبيا

قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحجج بأن بقاء قواته ومعهم المرتزقة السوريون في ليبيا أمر شرعي، باعتباره تم من خلال اتفاق شرعي وقانوني أبرمه مع الرئيس السابق لما يسمى “المجلس الرئاسي” فائز السراج، وفق قوله.

وأضاف “البشتي” في تدوينة عبر فيسبوك، “لكن ألا يدرك أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية قادرة ومن حقها إلغاء هذا الاتفاق وإخراج كل قواته ومرتزقته، أم أنها غطرسة القوة حتى ولو تم اعتبار قواته ومرتزقته قوات احتلال، أيضا نحن في الحقيقة وللأسف الشديد لم نسمع قرارا أو طلبا رسميا من السيد المنفي أو السيد الدبيبة بخروج هذه القوات”.

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