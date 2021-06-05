صالح: الشعب الليبي يختار من يحكمه بطريقة الانتخاب السري المباشر

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت اشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي “بفضل جهود المغرب ….توصلنا إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن” مضيفا “نحن الآن مجلس النواب بصدد دراسة التأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ والذي هو دستور حتى يلغى أو يعدل” كما أن “هناك قانون معروض على مجلس النواب لإصداره عن كيفية انتخاب الرئيس في ليبيا”.

وأشار صالح إلى حدوث “اتفاق في بوزنيقة بالمغرب …على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم في ليبيا” مضيفا “نحن الآن أوفينا بما التزمنا به وبدأنا بتنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب”.

ولفت صالح إلى قيام “مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها لمجلس الدولة” مضيفا “نحن في انتظار رد مجلس الدولة وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا”.

وشدد صالح على رفض أي تواجد أجنبي في ليبيا مطالبا بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات والانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 ديسمبر 2021م” معتبرا أن هذا مطلب الشعب الليبي مؤكدا أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت اشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

والتقى صالح أمس الجمعة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة المغربية الرباط حيث تناول الجانبان آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية وسبل تطوير العلاقات بين الشعبين الليبي والمغربي كما التقى صالح رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الليبي وكذلك سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب الليبي والمغربي.