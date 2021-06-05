تحت شعار “المرأة ودورها الفاعل والمتنامي” .. صندوق الضمان الاجتماعي يحتفي بيومه الوطني

أحتفي صندوق الضمان الاجتماعي باليوم الوطني للصندوق والذي يصادف 1/6 من كل عام تحت شعار “المرأة ودورها الفاعل والمتنامي” وبمرور 40 عام علي قانون 13 لسنة 1980 والذي يعد نقلة لنضام الضمان الاجتماعي في ليبيا.

وخصص هذا العام للمرأة وذلك بما تقوم به من دور فعال في المجتمع ومساهمتها في زيادة تحقيق برامج الحماية الاجتماعية وما تقلدته من مناصب فأعطيت لها الأحقية في لعب دور أساسي أخر لا غنى عنه في السياسة الاجتماعية.

وحيت المؤسسة الضمانية يومها الوطني بمرور عقد علي إنجازات ما كانت لتتحقق لولا تضافر وتكاثف جهود موظفي وموظفات المؤسسة وتلاحمها مع قيادتها.

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