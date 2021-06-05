نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 5 يونيو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 5 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يبقى معتدل على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط على مناطق شمال غرب ليبيا يوم الغد وتبقي درجات الحرارة مترفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب .

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: قليل السحب تتكاثر احيانا خلال اليومين القادمين.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا خاصة على المناطق الساحلية تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا مابين (26- 32) مْ على الساحل ، ومابين (33- 36) مْ على الدواخل .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26- 33) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق .

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (37- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40- 42) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:12). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي