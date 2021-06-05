سفير ألمانيا: أعضاء الهيئات الانتخابية معرضون للخطر بشكل خاص

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا أن أعضاء الهيئات الانتخابية البلدية معرضون للخطر بشكل خاص نظرا لالتزامهم بالمشاركة الديمقراطية.

وبين سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه يشاطر البعثة الأممية القلق بشأن اعتقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار، حسن الفغل، قائلا “ننضم للدعوة إلى حل سريع: فنظرًا لالتزامهم بالمشاركة الديمقراطية ، فإن أعضاء الهيئات الانتخابية البلدية معرضون للخطر بشكل خاص، وبالتالي يستحقون الاحترام والحماية”.

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وأعاد سفير ألمانيا نشر بيان للبعثة الأممية أعربت خلاله عن قلقها إزاء اعتقال الفغل، مؤكدة أن احتجازه منذ 19 مايو يعد انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة، مما يعرقل ولايتها لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا داعية النيابة العامة لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في هذا الأمر.