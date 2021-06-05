من تونس.. مصلحة المطارات الليبية تبحث مع شركة أمريكية بدء تدريب “أمن الطيران”

قالت مصلحة المطارات، إنه عقد بالعاصمة تونس اجتماعا للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة أعمال شركة كولمان انترناشونال الأمريكية والمشكلة من قبل وزير المواصلات برئاسة رئيس مصلحة الطيران المدني وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة لاسيما مصلحة المطارات والتي يمثلها مدير إدارة مطابقة المعايير مصعب ابولطيفة.

وأضافت المصحلة في إيجاز صحفي، تم خلال الاجتماعات مناقشة الأعمال والبرامج التدريبية المتفق عليها في مجال أمن الطيران وموعد افتتاح المركز التدريبي الخاص بأمن الطيران المدني الذي يتم تجهيزه من قبل الشركة بمدينة طرابلس، والترتيب للدورات التي ستقام به والبرامج التدريبية التي سيتم اعتمادها بالإضافة إلى مناقشة فتح قاعات تدريبة في كل من مطارات معيتيقة وبنينا وسبها.