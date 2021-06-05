وزير النفط: نسعى لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا

قال وزير النفط، محمد عون، إن هناك طموحات لرفع حجم إنتاج النفط إلى نحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام أو اثنين على أقصى حد.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية أن هناك تفاهمات بين قطاع النفط والشركات الفرنسية، وذلك خلال زيارة وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى باريس.

وأشار إلى إطلاع شركات الطاقة الفرنسية العملاقة وعلى رأسها «توتال» على الخطوات المستقبلية التي يمكن للطرفين اتخاذها من أجل تحقيق طموح الليبيين في زيادة إنتاج النفط، رغم تأكيده عدم إبرام عقود جديدة، لكنه أكد مراجعة بعض الاتفاقات السابقة سارية المفعول.

دور شركة «توتال» مستقبلاً في ليبيا

وعن دور شركة «توتال» مستقبلا، قال إن الشركة «تحكمها مع ليبيا اتفاقات مشتركة، وهذا سيساعد الطرفين على إعادة بعض الحقول المدمرة خلال الحرب إلى سابق طاقتها الإنتاجية، إذ من المرتقب إعادة تأهيل حقل المبروك الذي يتجاوز إنتاجه 40 ألف برميل يوميا».

ولفت إلى المساعي الليبية نحو تطوير البنية الأساسية النفطية وصيانة منشآت النفط وتحديثها، بهدف ضمان حصة أكبر في سوق التكرير والتصدير في العالم.

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة زار باريس الأسبوع الماضي، وأعرب عن تطلعه إلى استكمال المشاريع المشتركة مع فرنسا والمتوقفة منذ فترة طويلة، كاشفا عن الاتفاق على تفعيل اللجنة الليبية – الفرنسية المشتركة والمتوقفة منذ العام 2002.

وتملك فرنسا استثمارات في ليبيا، لا سيما في قطاع المحروقات عن طريق شركة «توتال» المستحوذة على حقوق التنقيب والاستكشاف في عدد من الحقول النفطية؛ لكنها الآن في منافسة مع تركيا.

وتسعى أنقرة إلى اقتحام مجال الاستثمار في قطاع الطاقة والغاز بموجب الاتفاق البحري المبرم في نوفمبر 2019 بين الحكومة التركية وحكومة الاتفاق السابقة، فضلا عن استئناف شركة «غاز بروم» الروسية تطوير حقول الإنتاج في سرت.

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