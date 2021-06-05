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اوحيدة: البرلمان أحال أسماء المرشحين للمناصب السيادية للمجلس الإستشاري دون رد

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن هناك خلط وتفسير خاطئ لما ورد في المؤتمر الصحفي على لسان رئيس مجلس النواب في المغرب.

اوحيدة أوضح في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عقيلة صالح يقصد ما تم الاتفاق عليه سابقا بين لجنتي حوار مجلس النواب وألاستشاري للدولة بتنسيق البعثة في المغرب حيث اتفقوا على تقسيم المناصب السيادية بين الاقاليم الثلاث بحيث يتولى مجلس النواب وفق ذلك احالة عدد من الأسماء إلى الاستشاري ليقوم بفرزها واحالة ثلالة في كل منصب الى مجلس النواب لينتخب احدهم.

وأضاف :”وهذا ماتم حتى الآن وتوقف الامر عند مجلس الدولة ولم يحيل الاسماء الثلاثة عن كل منصب من المناصب الخمسة لمجلس النواب لعقد جلسة لانتخابهم ، ربما ألامر عائد إلى نكوص مجلس الدولة عن الاتفاق او لديه تفسير أخر له”.

كما لفت إلى أن الامر ليس كما يتداول الآن عبر بعض القنوات والمنصات مفاده أنه قال المناصب السيادية تتولى اختيارها لجنة باشراف الأمم المتحدة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اخطأ مجلس النواب باحالة هذه الاسماء الى مايسمى مجلس الدولة وهو من الاجسام التى سقطت مع نهاية صلاحية الصخيرات والمشرى يشكك فى شرعية مجلس النواب وبالتالى الحكومة الجديدة ولمنع العك السياسى ينبغى العودة للاصل وهو ااشعب بعرض الاسماء التى استقر عليها مجلس النواب مستوفية الشروط الى لجنة الانتخابات ليختار الشعب منها الافضل تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحتى لايكون اختيار هذه المناصب موضع شك عند شكشك وعصابته

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