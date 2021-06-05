«الأرصاد الليبية»: الطقس معتدل على مناطق الشمال.. والحرارة مرتفعة جنوباً

يبقي الطقس معتدلاً على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط على مناطق شمال غرب ليبيا يوم الغد وتبقي درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب، بحسب المركز الليبي للأرصاد الجوية.

“المركز” قال في بيان، إن الطقس: قليل السحب تتكاثر احيانا خلال اليومين القادمين، على مناطق: “الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة”، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا خاصة على المناطق الساحلية تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة على بعض المناطق.

أضاف، أنه في مناطق الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، فإن المتوقع أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26- 33) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل.

أما في: “الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة” فإن السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (37- 43) مْ.