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المفوضية تستلم موادا خاصة بتسجيل الناخبين

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن قسم الدعم اللوجستي التابع لها استلم شحنتين من مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الشحنة تضمنت مواد تغليف بلغ عددها مليون ونصف مليون نسخة من المواد اللازمة لتغليف البطاقات الانتخابية الخاصة بالناخبين.

وتتواصل تحضيرات المفوضية خلال هذه الفترة لتأمين عمليات الشحن والطباعة وتوفير المواد اللازمة لانطلاق عملية تسجيل الناخبين خلال الفترة القريبة المقبلة.

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المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • أستلمت/ تواصل عملية الإستلام/ متابعة عملية الشحن والتسليم / مواد واحتياجات وخزعبلات / يعطوك إحساس بأن الموضوع
    محطة نوويةأودرية وليست كذب ووهم وكمشة أوراق وصناديق بلاستيك يمكن توفيرها من السوق المحلي /لعنة الديمقراطية

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