أبو جناح خلال لقائه خبراء فزان: لماذا لا يكون الرئيس منكم فالحقوق تنتزع

التقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، منذ قليل، تجمع

خبراء وأكاديمي أبناء فزان المتواجدين بطرابلس.

وقال أبو جناح في كلمته: “يجب أن يعلم السياسيين فى طرابلس أن حياتهم فى فزان وليس طرابلس ، ويجب على كل مسؤول ليبي أن يعرف أن انخراط ليبيا في الجنوب”.

وتابع في كلمته:” يجب وضع أرضية قوية للمطالبة بالحقوق ولا سياسة في الحقوق، لماذا لا يكون من فزان رئيس حكومة أو رئيس ليبيا فأين المشكلة”، لدينا أكفاء وقدرات وإمكانيات بشرية غير عادية، الحقوق تنتزع انتزاعا، فأبناء فزان شركاء فى الوطن لكن لا بد أن يتساوى المواطنون فى ليبيا في الحقوق والواجبات ليس من المعقول ، ويجب أن يكون فى فزان تنمية ومشاريع استراتيجية وفي كل ليبيا أيضا.