أبو جناح خلال لقائه خبراء فزان: لماذا لا يكون الرئيس منكم فالحقوق تنتزع

التقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، منذ قليل، تجمع
خبراء وأكاديمي أبناء فزان المتواجدين بطرابلس.
وقال أبو جناح في كلمته: “يجب أن يعلم السياسيين فى طرابلس أن حياتهم فى فزان وليس طرابلس ، ويجب على كل مسؤول ليبي أن يعرف أن انخراط ليبيا في الجنوب”.
وتابع في كلمته:” يجب وضع أرضية قوية للمطالبة بالحقوق ولا سياسة في الحقوق، لماذا لا يكون من فزان رئيس حكومة أو رئيس ليبيا فأين المشكلة”، لدينا أكفاء وقدرات وإمكانيات بشرية غير عادية، الحقوق تنتزع انتزاعا، فأبناء فزان شركاء فى الوطن لكن لا بد أن يتساوى المواطنون فى ليبيا في الحقوق والواجبات ليس من المعقول ، ويجب أن يكون فى فزان تنمية ومشاريع استراتيجية وفي كل ليبيا أيضا.
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