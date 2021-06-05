ليبيا الان

المشري وبوريطة يناقشان سبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لقايدي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، رفقة مقرر المجلس سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد الشريف، أمس الجمعة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، وبحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • المشرى لايريد انتهابات بل يريد ان يظل مجلسه فاقد الشرعية اعلى من الدولة الليبية وتابع للدولة العثمانية وهذا مستحيل فالقادم قاتم بالنسبة للخوان فى جميع الظروف

    رد

  • المشرى لايريد انتهابات بل يريد ان يظل مجلسه فاقد الشرعية اعلى من الدولة الليبية وتابع للدولة العثمانية وهذا

    مستحيل فالقادم قاتم بالنسبة للخوان فى جميع الظروف

    رد

  • ملك المغرب امير المؤمنين كما تزعمون ومسئول ملف القدس لم نسمع صوته عندما تعرضت القدس لعدوان اسرائيلى

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  • اجتماع ابوريطه مع نكره غير معروف تعتبر هفوه وزلة قدم في السياسه المغربيه فبوريطه سياسي وفاهم ولكن الذي يجلس معه من هو ومن أين آتي وماذا يفهم في السياسه حتي يناقشه كبار الساسه المغاربه

    رد