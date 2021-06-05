المشري وبوريطة يناقشان سبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لقايدي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، رفقة مقرر المجلس سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد الشريف، أمس الجمعة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، وبحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية