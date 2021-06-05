المؤسسة الوطنية للنفط تنفي الإعلان عن وظائف جديدة

نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما يتردد بشأن الإعلان عن وظائف جديدة في المؤسسة، قائلة إن كل الاخبار الخاصة بالنشاطات والانتاج والتوظيف تُنشر في وسائطها الرسمية.

وأضاف أن البيانات والأخبار الخاصة بالمؤسسة «تُنشر بشكل دوري في صفحتنا الرسمية الموثقة على موقع فيس بوك او على الموقع الرسمي (www.noc.ly) وما عدى ذلك يعد كذبا وتضليلا للرأي العام»، حسبما نشرت على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم السبت.

كما أكدت نفيها «ما يُنشر من إشاعات وأخبار مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي بإسم المؤسسة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا