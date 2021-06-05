كتلة “الـ 94” تستعدّ لعقد اجتماعها في طرابلس

تتحضر كتلة “الـ 94” لعقد اجتماعات لها داخل العاصمة طرابلس، خلال هذا الشهر.

وعلمت “218”، من أعضاء داخل الكتلة، أن اللقاءات ستُعقد في طرابلس تحديدًا؛ بهدف كسر الحواجز التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وأيضًا لتحريك المياه الراكدة، وإيصال رسالة إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، بأن مدينة طرابلس هي للجميع، وليست لفصائل سياسية معينة.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة “الـ 94″، تم تشكيلها أواخر المؤتمر الوطني العام، وهي تمثّل أعضاءً من التيار المدني.

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