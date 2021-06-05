ليبيا الان

كتلة “الـ 94” تستعدّ لعقد اجتماعها في طرابلس

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتحضر كتلة “الـ 94” لعقد اجتماعات لها داخل العاصمة طرابلس، خلال هذا الشهر.

وعلمت “218”، من أعضاء داخل الكتلة، أن اللقاءات ستُعقد في طرابلس تحديدًا؛ بهدف كسر الحواجز التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وأيضًا لتحريك المياه الراكدة، وإيصال رسالة إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، بأن مدينة طرابلس هي للجميع، وليست لفصائل سياسية معينة.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة “الـ 94″، تم تشكيلها أواخر المؤتمر الوطني العام، وهي تمثّل أعضاءً من التيار المدني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يجب عليكم دعم محمد بعيو فى جهاده ضد شر خلق الله من خوارج العصر الاخوان فبعيو بالنسبة لهم خدر على فكرهم الضال عندما يتيح للعلماء الربانيين الظهور على اعلامعم الوطنى ليوضحوا للناس صحيح الاسلام وكشف ضلاب الخوان فحتى صفة المسلم التى حددها رسول الله لا تنطبق عليهم فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنع الناس .ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحبه لنفسه .وكل ماقاله رسول الله يوضح مخالفة الاخوان المفلسين لصحيح الاسلام فى العديد من معاملاتهم الاقرب لليهود من حيث العنصرية والغل والحقد والكراهية والعلو فى الارض وسفك الدماء يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف وعلى كل الشباب المسلم المتدين حقا ان يحارب تجار الدين المسيئين لرسول الله حيث يقول انه قدوتهم معاذ الله فحبيبنا رسول الله الصادق الامين الرحمة المهداة قال عنهم انهم شر خلق الله تحت اديم السماء وانهم كلاب النار رغم ان عباداتهم تفوق عبادة الصحابة انفسهم ومع ذلك قال لو ادركتهم لقتلهم قتل عاد فلو كان رسول الله بينتا اليوم لامر بهدم وحرق اومار اللخوان كما فعل مع مسجد ضرار المسجد الذى استخدمه المنافقون للتجارة بالدين وتفريق المسلمين كما يفعل الان اللخوان المفلسين وراينا بالامس صلاح كوسلة يتطاول على صخابة رسول الله ويتهمهم بالتآمر لكى يخلف ابوبكر الصديق رسول الله وهل يتصور هذا المجرم ان صحابة رسول الله يفكرون بعقلية الخوان المريضة !!!

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