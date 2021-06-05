بعيو: في هذا الوطن الغابة لا مكان إلا للوحوش

دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو لمعاقبة مختطفي الإعلامي والناشط في العمل الإنساني بمدينة اجدابيا منصور عاطي مضيفا في هذا الوطن الغابة لا مكان إلاّ للوحوش.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن اختطاف عاطي “جريمة مُدانة يجب معاقبة مرتكبيها قانونياً واجتماعياً” وتساءل “فما الذي ارتكبه هذا الشاب الخلوق ليكون هذا جزاؤه وهكذا مصيره..في هذا الوطن الغابة لا مكان إلاّ للوحوش”.

وكان عاطي اختطف أمس الأول الخميس من قبل مسلحين مجهولين بمدينة أجدابيا، ولازال مصيره مجهول إلى الآن .