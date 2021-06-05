ارتفاع متوقّع على درجات الحرارة في ليبيا

‬نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الطقس سيبقى معتدلاً على مناطق الشمال، خاصةً الشمال الشرقي، بينما تسجّل درجات الحرارة ارتفاعًا بسيطًا على مناطق شمال غرب ليبيا، يوم الغد، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على مناطق الوسط والجنوب.

الخليج – رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: قليل السحب تتكاثر، أحيانًا، خلال اليومين القادمين.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا، خاصةً على المناطق الساحلية، تتحوّل، مساء اليوم، إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 32) مْ على الساحل، وما بين (33- 36) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط، أحيانًا، على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 33) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (34- 38) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب تتكاثر، أحيانًا، على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 43) مْ.

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 42) مْ

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