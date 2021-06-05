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روما: “إيريني” مُطالبة بالتركيز على تدريب خفر السواحل الليبي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب وزير الدفاع الإيطالي ، لورنزو جويريني ، عن قناعته بأن عملية “إيريني” يجب أن تركز، بصورة أكبر، على تدريب خفر السواحل الليبي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، قال الوزير الإيطالي إنه يعتقد أن المهمة الأوروبية الأكثر أهمية في مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا؛ من الضروري أن تأخذ في الاعتبار كأولوية قصوى؛ “تدريب خفر السواحل الليبي”.

وأضاف: ينبغي أن يكون هناك التزام أوروبي في هذا الاتجاه، ونتيجة لذلك يجب على إيطاليا النظر في التعامل مع الملفات المتعلقة بالهجرة.

جديرٌ بالذكر أنه تم تمديد عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حتى عام 2023.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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