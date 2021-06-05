تحذير من الرياح على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مساء اليوم السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدا الأحد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 متر.

– البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.

– درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمالية إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، ومتغيرة الاتجاه على ساحل شحات سرعتها ما بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.75 متر.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ويكون هادئا غدا على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

– درجة حرارة سطح البحر بين 18 و21 درجة.

– الرؤية جيدة.

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