وزير الصحة يناقش تفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة بعد إعلان النقابة «الإضراب»

ناقش وزير الصحة علي الزناتي في اجتماع مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر الدين مهنى، صباح اليوم السبت، أهمية تفعيل قرار زيادة قيمة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، وذلك بعد إعلان النقابة العامة للأطباء أنه سيتم الدخول في إضراب جزئي لمدة أسبوع بداية من غد الأحد.

وقالت الوزارة إن الاجتماع شهد تبادلا للآراء حول عدد من الملفات المهمة، التي ستطرح للنقاش في اجتماع مسؤولين عن وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الطرفين تناولا «أهمية تفعيل عدد من القرارات المتعلقة بقطاع الصحة، وعلى رأسها القرار رقم (885) لسنة 2019، القاضي برفع قيمة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة».

وأعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا الأربعاء الماضي شروع النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة وفروعها في تنفيذ إضراب جزئي لمدة أسبوع ابتداء من 6 يونيو الجاري (أي غدا الأحد) احتجاجا على «عدم تفعيل زيادة الرواتب».

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