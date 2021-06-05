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«نقابة أطباء ليبيا»: ننتظر اعتذاراً من «الدبيبة» لوصفنا بـ«المليشيات البيضاء» من قبل مسئول بـ«الرئاسي»

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بياناً دعت فيه، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى تقديم الاعتذار الرسمي، ورد الاعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد، عما بدر من الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي، بعد وصفه الأطباء بالمليشيات البيضاء.

قالت “النقابة”: “السادة الزملاء من العناصر الطبية والطبية المساعدة نرفق طيه تعليق السيد طارق الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي الذي يصفكم فيه بالمليشيات البيضاء واترك لكم حرية التعبير والرد، أما من طرفنا كنقابات عامة طبية وطبية مساعدة نطلب”.

وتابعت: “نؤكد على السيد المحترم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتقديم إعتذار رسمي ورد إعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد وعزل المذكور من منصبه فوراً وتقديمه للتحقيق بشأن هذا التعبير المشين والمهين للكوادر الطبية والطبية المساعدة من أبناء الوطن من الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول ضد المرض، هذا كما نفيدكم زملائي الأعزاء بأن النقابات العامة وفروعها سترفع قضية بالسب والقذف العلني لدى القضاء الليبي ضد المدعو طارق الغرابلي”.

وكان طاهر الغرابلي قد وصف الدكتور خليفة الطاهر البكوش رئيس اتحاد المصحات الليبي بالناطق باسم المليشيات البيضاء بعد تجاوب الثاني مع دعوة نقابة الأطباء إلى الإضراب الحزئي وتعميمه منشور إلى كافة المصحات الخاصة بالالتزام بالإضراب الحزئي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا لمدة إسبوع.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دبيبه يهرس ضربه تصيب وضربه تخريب غلط في بنغازي فلا لوم عليه رجل عادي وليس لديه حنكه حواريه او خطابيه لكن طلب الأخوان من اردوغان دعم دبيبه لدي أستيفاني حتي تتخذ هي قرار بتعيينه علي رأس حكوميه ليبيه الشخوص تركية الهوي وأستجابة استيفاني لرغبة الاخوان واردوغان وما كان منها إلا تعيين دبيبه كتعيين ليون للسراج وعندما تريد الأمم المتحده تعيين أي وزير او حاكم في أي بلد ما فلا يتنظر الي مؤهلاته بقدر ما تنظر الي ميله لأن يكون عميل للغرب الاستعماري

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