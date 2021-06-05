«نقابة أطباء ليبيا»: ننتظر اعتذاراً من «الدبيبة» لوصفنا بـ«المليشيات البيضاء» من قبل مسئول بـ«الرئاسي»

أصدرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بياناً دعت فيه، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى تقديم الاعتذار الرسمي، ورد الاعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد، عما بدر من الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي، بعد وصفه الأطباء بالمليشيات البيضاء.
قالت “النقابة”: “السادة الزملاء من العناصر الطبية والطبية المساعدة نرفق طيه تعليق السيد طارق الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي الذي يصفكم فيه بالمليشيات البيضاء واترك لكم حرية التعبير والرد، أما من طرفنا كنقابات عامة طبية وطبية مساعدة نطلب”.
وتابعت: “نؤكد على السيد المحترم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتقديم إعتذار رسمي ورد إعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد وعزل المذكور من منصبه فوراً وتقديمه للتحقيق بشأن هذا التعبير المشين والمهين للكوادر الطبية والطبية المساعدة من أبناء الوطن من الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول ضد المرض، هذا كما نفيدكم زملائي الأعزاء بأن النقابات العامة وفروعها سترفع قضية بالسب والقذف العلني لدى القضاء الليبي ضد المدعو طارق الغرابلي”.
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