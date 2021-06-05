«نقابة أطباء ليبيا»: ننتظر اعتذاراً من «الدبيبة» لوصفنا بـ«المليشيات البيضاء» من قبل مسئول بـ«الرئاسي»

أصدرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بياناً دعت فيه، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى تقديم الاعتذار الرسمي، ورد الاعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد، عما بدر من الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي، بعد وصفه الأطباء بالمليشيات البيضاء.

قالت “النقابة”: “السادة الزملاء من العناصر الطبية والطبية المساعدة نرفق طيه تعليق السيد طارق الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي الذي يصفكم فيه بالمليشيات البيضاء واترك لكم حرية التعبير والرد، أما من طرفنا كنقابات عامة طبية وطبية مساعدة نطلب”.

وتابعت: “نؤكد على السيد المحترم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتقديم إعتذار رسمي ورد إعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد وعزل المذكور من منصبه فوراً وتقديمه للتحقيق بشأن هذا التعبير المشين والمهين للكوادر الطبية والطبية المساعدة من أبناء الوطن من الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول ضد المرض، هذا كما نفيدكم زملائي الأعزاء بأن النقابات العامة وفروعها سترفع قضية بالسب والقذف العلني لدى القضاء الليبي ضد المدعو طارق الغرابلي”.