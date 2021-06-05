رئيس المجلس الأوروبي: تونس لعبت دورا إيجابيا في دعم الحوار الليبي

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد في بروكسيل أن تونس لعبت دورا إيجابيا في دعم الحوار الليبي.

وبينت الرئاسة التونسية أن ميشال استعرض خلال لقائه سعيد أمس الجمعة مواقف المجلس الأوروبي من بعض الملفات الإقليمية، وأثنى، على دور تونس الإيجابي في دعم الحوار الليبي.

وجدّد ميشال تأكيد وقوف المجلس الأوروبي إلى جانب تونس في مسارها السياسي الديمقراطي، واستعداد المجلس التام لتوفير الدعم اللازم من أجل المساعدة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية والصحية التي تواجهها تونس.