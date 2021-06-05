مطار الأبرق يدعو شركات الطيران إلى استئناف رحلاتها

وجّهت إدارة مطار الأبرق الدولي بيانا توضيحيًا إلى المواطنين، بيّنت، من خلاله، تفاصيل وملابسات عدم تشغيل المطار، منذ إعادة افتتاح مطار بنينا الدولي، في بنغازي في شهر يوليو من عام 2017، واستئناف الرحلات منه وإليه.

وأشارت الإدارة إلى أن المطار دخل بعد عاميْن في أعمال الصيانة، بعد تعرض بعض مرافقه للتلف، علاوةً على أعمال التطوير وإنشاء مرافق جديدة، بعد موافقة الحكومة المؤقتة على مشروعات عدة، انتهت بعض أعمال الصيانة، وأعلن عن إعادة افتتاحه بأمر الحكومة المؤقتة، في 25 من شهر أبريل عام 2019.

ومنذ ذلك التاريخ، حسب البيان؛ لا يعدّ المطار مغلقًا وفق التشريعات، ويستقبل العديد من الرحلات، منها رحلات مجدولة لنقل مستخدمي الحقول النفطية، ورحلات خاصة، ورحلات إسعاف، وبعض الرحلات العارضة الأخرى.

وحضرت، مؤخرًا، إلى المطار شركة برنيق للنقل الجوي، في زيارة تقييمية أولى، معلنةً عن جداول رحلاتها، إلا أنها تعثرت بسبب بعض المشاكل الفنية لديها.

كما حضرت، خلال الأسبوع الماضي، شركة الخطوط الأفريقية، خلال زيارة تقييمية للمطار، ووفق البيان؛ خرجت الشركتان بانطباع جيّد حول مدى جاهزية المطار .

ودعت إدارة المطار، بقية الشركات إلى الزيارة والتأكد من الجاهزية، مبيّنة أنها غير مسؤولة عن عدم رغبة الشركات في التشغيل في مطار الأبرق، وما إذا كانت ثمة أسباب تُعيقها؛ فعلى الشركات توضيح ذلك، لا سيما أن إدارة المطار على استعداد للتعاون مع الجميع، بحسب ما هو متاحٌ لديها من إمكانيات؛ لرفع معاناة مواطني المناطق المستفيدة من خدمات المطار كافةً، بحسب البيان.

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