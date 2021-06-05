حرس حدود أيرلندا يضبط 4 مهاجرين قادمين من ليبيا

أعلنت قوات حرس الحدود في أيرلندا الشمالية عن ضبط 4 مهاجرين من سفينة وصلت إلى أرصفة بلفاست بعد رحلة طولها ثلاثة آلاف ميل، قادمة من ليبيا.

وقام ضباط حرس الحدود بإخراج أربعة أشخاص، يُعتقد أنهم ليبيون، من سفينة حاويات على أرصفة بلفاست.

وقد تم اكتشاف الأشخاص الأربعة، وهم رجل وثلاثة مراهقين، على متن سفينة يعتقد أنها انطلقت من ميناء أنتويرب في بلجيكا.

وجاء العثور على الأشخاص الأربعة قبل العمال في الأرصفة أثناء تفريغ السفينة، قبل الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة.

وفور العثور عليهم؛ تم تنبيه قوة حرس الحدود، وأغلقت الأرصفة مؤقتًا، أثناء القيام بجهود البحث في المنطقة لمحاولة اكتشاف أي مهاجرين غير شرعيين آخرين.

وتم استدعاء المسعفين لتقديم المساعدة لأحد اللاجئين بعدما أصيب أثناء الرحلة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ، على الرغم من أنه يعتقد أن إصاباته لا تهدد حياته.

ولم تحدّد وزارة الداخلية إلى أين تم نقل المهاجرين الثلاثة الآخرين.

وقالت إنه من المتوقع إجراء تحقيق إضافي حول كيفية قيامهم بالرحلة لأكثر من ثلاثة آلاف ميل من ليبيا إلى أيرلندا الشمالية.

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