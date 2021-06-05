“نقابة أطباء ليبيا”: ننتظر اعتذاراً من الدبيبة لوصفنا بـ”المليشيات البيضاء” من قبل مسؤول بـ”الرئاسي”

أصدرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بياناً دعت فيه، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى تقديم الاعتذار الرسمي، ورد الاعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد، عما بدر من الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي، بعد وصفه الأطباء بالمليشيات البيضاء.

قالت “النقابة”: “السادة الزملاء من العناصر الطبية والطبية المساعدة نرفق طيه تعليق طارق الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي الذي يصفكم فيه بالمليشيات البيضاء واترك لكم حرية التعبير والرد،”.

وتابعت: “نؤكد على السيد المحترم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتقديم اعتذار رسمي ورد اعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد وعزل المذكور من منصبه فوراً وتقديمه للتحقيق بشأن هذا التعبير المشين والمهين من أبناء الوطن من الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول ضد المرض، هذا كما نفيدكم زملائي الأعزاء بأن النقابات العامة وفروعها سترفع قضية بالسب والقذف العلني لدى القضاء الليبي ضد المدعو طارق الغرابلي”.

وكان طاهر الغرابلي قد وصف الدكتور خليفة الطاهر البكوش رئيس اتحاد المصحات الليبي بالناطق باسم المليشيات البيضاء بعد تجاوب الثاني مع دعوة نقابة الأطباء إلى الإضراب الجزئي وتعميمه منشور إلى كافة المصحات الخاصة بالالتزام بالإضراب الجزئي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا لمدة اسبوع.

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