وزير الصحة يبحث جهود تحسين الخدمات الطبية في الكفرة

بحث وزير الصحة علي الزناتي خلال اجتماعه مع رئيس الفرع البلدي حي الشورى عبد الله مردقي وعدد من أعيان وحكماء التبو بمدينة الكفرة، جهود تحسين الخدمات الطبية في المدينة.

وبينت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بحضور رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال مستشفى الكفرة المركزي، كما تدارس الحاضرون الجهود المشتركة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة.

وكان وزير الصحة، زار في العاشر من مايو الماضي، مدينة الكفرة، وتفقّد أوضاع المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة.