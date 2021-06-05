موافقة تركية على إرسال قوات مكافحة الشغب إلى قطر

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس، على خطاب نوايا تم توقيعه بين تركيا وقطر، يتم بموجبه إرسال قوات مكافحة الشغب التركية إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتتولى مهمة “مكافحة الجريمة والإرهاب”.

وقال نائب وزير الخارجية التركي، يافوز سليم كيران، إن “التوقيع على خطاب النوايا بين تركيا وقطر يهدف لتعزيز التعاون في المجال الأمني ​​استعدادًا لاستضافة قطر مونديال 2022”.

وأضاف أنه “من المتصور أن تساعد قواتنا الشرطية، قطر في هذا التنظيم” وفق قوله.

وأردف “هدفنا هو وضع إطار قانوني لتعاوننا الأمني ​​في الفعاليات الدولية واسعة النطاق التي يستضيفها كلا البلدين”.

ويرجع تاريخ توقيع خطاب النوايا، الذي وافق عليه البرلمان التركي، إلى عام 2019، وكان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، قد قدمه إلى البرلمان في 7 يناير 2020 للموافقة عليه.

وفي 17 يناير 2020، قدم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، اقتراحا للبرلمان بالموافقة على الخطاب.

يذكر أن قطر وقعت مع تركيا عام 2014 اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، وصادق البرلمان التركي عليها واعتمدها في الثامن من يونيو 2017؛ وعلى أساسها بدأت القوات التركية مهامها وتدريباتها في قطر.