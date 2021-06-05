هذه آخر مستجدات عمليات التطعيم ضد كورونا ببنغازي

تركز الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لمتابعة لقاح كورونا بمركز الرقابة علي الاغذية والادوية و المشكلة من قبل مدير عام المركز مع مدير ادارة الخدمات الصحية بنغازي والمدير التنفيذي لحملة التطعيمات على متابعة سير عمليات التطعيم والتخزين داخل مراكز تلقي الطعوم والصعوبات التي تواجه المراكز اثناء عملية نقل وتخزين التطعيم وعمليات التخلص من المخلفات الطبية اللتي تعقبها.

واستعرضت ادارة الخدمات الصحية بنغازي الخطة الموضوعة من قبلها للتطعيم من حيت توزيع التطعيم على المراكز و تجهيزها والفرق المتحركة للتطعيم والعناصر الطبية بالمرافق الصحية.