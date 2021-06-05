مباحثات ليبية إماراتية حول مؤتمر برلين بشأن ليبيا

تباحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الشهر الحالي حول ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة التأكيد على أهمية نجاح العملية السياسية وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها.

وتناول اللقاء العملية السياسية والجهود المبذولة لإنجاحها، والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وأعرب المنفي عن عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، معربا عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وشارك في الزيارة لدولة الإمارات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

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